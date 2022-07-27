План відновлення України планують затвердити протягом двох тижнів

Деталі

Пропозицію про скликання Нацради для ухвалення Плану секретар Нацради надав спікеру ВР Русланові Стефанчуку, прем’єр-міністрові Денисові Шмигалю та керівникові Офісу Президента Андрієві Єрмаку.

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"… розглянути можливість (…) скликання найближчим часом (протягом двох тижнів) Національної ради з відновлення України від наслідків війни, з метою схвалення проекту Плану відновлення України від наслідків війни", – ідеться у листі, опублікованому у Телеграм-каналі Гетманцева.

У листі він повідомив, що План нараховує понад три тисячі сторінок, що містять цілі, завдання та пропозиції з відновлення країни. До плану додаються 850 детально прорахованих проектів у різних галузях.

Гетманцев переконаний, що План стане чітким дороговказом, реалізація якого забезпечить стійкість України під час війни, перемогу над ворогом та швидке відновлення після перемоги.

Реалізувати закладені у документі проекти планується у три етапи:

• короткостроковий етап, розрахований на виконання у 2022 році – "Все для перемоги!";

• середньостроковий етап відновлення на 2023 – 2025 роки – "Відновлення, перезапуск економіки та інститутів";

• етап модернізації (стратегічний), розрахований на 2026 – 2036 роки – "Структурна модернізація та повноцінна інтеграція до Європейського Союзу".

У листі секретар Нацради також просить розглянути можливість створення Агенції з відновлення України від наслідків війни, якій доручити координацію роботи органів виконавчої влади щодо виконання плану відновлення країни.

Також Агенція має розробити пропозиції до Плану відновлення з подальшою передачею їх на розгляд Нацради і вести перемовини з іноземними партнерами та міжнародними фінансовими організаціями щодо фінансування заходів Плану.

Окрім того, Гетманцев просить доручити уряду негайно розпочати виконання першої частини Плану – "Все для перемоги", яка є першою короткостроковою частиною Плану, що розрахована на реалізацію протягом 2022 року.

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"Переконаний, що швидкість нашої перемоги залежить сьогодні від нашої стійкості, якої ми можемо досягнути, починаючи виконанням Плану відновлення країни вже зараз", - написав Гетманцев.

Нагадаємо

План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів.

Очікується, що за час реалізації Плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни. Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя.

Секретар Нацради Данило Гетманцев переконаний, що в документ закладені реалістичні показники економічного зростання.