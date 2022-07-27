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План відновлення України планують затвердити протягом двох тижнів

План відновлення України планують затвердити протягом двох тижнів

Київ • УНН

 • 211038 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. План відновлення України від наслідків війни мають схвалити протягом наступних двох тижнів. Це випливає з листа секретаря Нацради з відновлення, нардепа Данила Гетманцева, який він спрямував на адресу співголів Нацради, інформує УНН.

Деталі

Пропозицію про скликання Нацради для ухвалення Плану секретар Нацради надав спікеру ВР Русланові Стефанчуку, прем’єр-міністрові Денисові Шмигалю та керівникові Офісу Президента Андрієві Єрмаку.

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"… розглянути можливість (…) скликання найближчим часом (протягом двох тижнів) Національної ради з відновлення України від наслідків війни, з метою схвалення проекту Плану відновлення України від наслідків війни", – ідеться у листі, опублікованому у Телеграм-каналі Гетманцева.

У листі він повідомив, що План нараховує понад три тисячі сторінок, що містять цілі, завдання та пропозиції з відновлення країни. До плану додаються 850 детально прорахованих проектів у різних галузях.

Гетманцев переконаний, що План стане чітким дороговказом, реалізація якого забезпечить стійкість України під час війни, перемогу над ворогом та швидке відновлення після перемоги.

Реалізувати закладені у документі проекти планується у три етапи:

• короткостроковий етап, розрахований на виконання у 2022 році – "Все для перемоги!";

• середньостроковий етап відновлення на 2023 – 2025 роки – "Відновлення, перезапуск економіки та інститутів";

• етап модернізації (стратегічний), розрахований на 2026 – 2036 роки – "Структурна модернізація та повноцінна інтеграція до Європейського Союзу".

У листі секретар Нацради також просить розглянути можливість створення Агенції з відновлення України від наслідків війни, якій доручити координацію роботи органів виконавчої влади щодо виконання плану відновлення країни.

Також Агенція має розробити пропозиції до Плану відновлення з подальшою передачею їх на розгляд Нацради і вести перемовини з іноземними партнерами та міжнародними фінансовими організаціями щодо фінансування заходів Плану.

Окрім того, Гетманцев просить доручити уряду негайно розпочати виконання першої частини Плану – "Все для перемоги", яка є першою короткостроковою частиною Плану, що розрахована на реалізацію протягом 2022 року.

Цитата

"Переконаний, що швидкість нашої перемоги залежить сьогодні від нашої стійкості, якої ми можемо досягнути, починаючи виконанням Плану відновлення країни вже зараз", - написав Гетманцев.

Нагадаємо

План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів.

Очікується, що за час реалізації Плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни. Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя.

Секретар Нацради Данило Гетманцев переконаний, що в документ закладені реалістичні показники економічного зростання.

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