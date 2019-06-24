Плахотнюк сложил мандат лидера Демпартии Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Владимир Плахотнюк сложил с себя полномочия председателя Демократической партии Молдовы. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня я сложил свой мандат в качестве председателя партии и предложил коллегам как можно скорее организовать партийный съезд, чтобы избрать новое руководство и утвердить новую политическую программу. Кроме того, чтобы прекратить возможные спекуляции, я заявляю, что решил не баллотироваться на этом съезде на какую-либо должность в партии", - сообщил он.
При этом Плахотнюк заявил, что остается депутатом.
"Что касается мандата депутата, то этот мандат нацелен прежде всего на уважение голосов, которые отдали люди... Я не хочу этот мандат ради неприкосновенност или чего-либо еще. Но это мандат, данный людьми, и любое решение по этому вопросу должно быть принято гражданами вместе со мной", - отметил он.
Напомним, 15 июня в партии сообщили, что Владимир Плахотнюк уехал из страны после отставки правительства демпартии.