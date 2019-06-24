Плахотнюк склав мандат лідера Демпартії Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Володимир Плахотнюк склав із себе повноваження голови Демократичної партії Молдови. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні я склав свій мандат як голови партії і запропонував колегам якомога швидше організувати партійний з'їзд, щоб обрати нове керівництво і затвердити нову політичну програму. Окрім того, щоб припинити можливі спекуляції, я заявляю, що вирішив не балотуватися на цьому з'їзді на яку-небудь посаду в партії", - повідомив він.
При цьому Плахотнюк заявив, що залишається депутатом.
"Що стосується мандата депутата, то цей мандат націлений насамперед на повагу голосів, які віддали люди... Я не хочу цей мандат заради недоторканості або чого-небудь ще. Але це мандат, даний людьми, і будь-яке рішення з цього питання має бути ухвалено громадянами разом зі мною", - зазначив він.
Нагадаємо, 15 червня у партії повідомили, що Володимир Плахотнюк виїхав з країни після відставки уряду демпартії.