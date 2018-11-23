Пизанская башня выпрямилась за 17 лет на четыре сантиметра
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Наклон Пизанской башни сократился с 2001 года почти на четыре сантиметра. Об этом еще 20 ноября сообщили ученые, наблюдающие за состоянием здания, информирует УНН со ссылкой на Corriere della Sera.
По их словам, состояние башни оказалось лучше, чем прогнозировали авторы проекта по ее укреплению, воплощенного в 1993-2001 годы, передает La Repubblica.
“Башня со времен работ по восстановлению сократила свое падение... более или менее на полградуса, что соответствует примерно четырем сантиметрам. Колебания составляют в среднем около половины миллиметра в год, но важна стабильность колокольни, которая оказалась лучше расчетов”, — заявили ученые.
К началу 1990-х наклон Пизанской башни увеличивался примерно на полтора миллиметра в год, рассказал Corriere della Sera один из участников группы ученых; в 1993 году он оценивался в 4,47 метра. В ходе работ 1993-2001 годов наклон башни был сокращен более чем на 40 сантиметров. В 2013 году сообщалось, что с 2001-го он уменьшился еще на два с половиной сантиметра.
Как сообщал УНН, Der Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран.