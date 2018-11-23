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За останні роки Пізанська вежа почала "вирівнюватися"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Нахил Пізанської вежі скоротився з 2001 року майже на чотири сантиметри. Про це ще 20 листопада повідомили вчені, що спостерігають за станом будівлі, інформує УНН з посиланням на Corriere della Sera.

За їхніми словами, стан вежі виявився краще, ніж прогнозували автори проекту щодо її зміцнення, втіленого в 1993-2001 роках, передає La Repubblica.

“Вежа з часів робіт по відновленню скоротила своє падіння... більш-менш на півградуса, що відповідає приблизно чотирьом сантиметрам. Коливання складають в середньому близько половини міліметра в рік, але важлива стабільність дзвіниці, яка виявилася кращою за розрахунки”, — заявили вчені.

До початку 1990-х нахил Пізанської вежі збільшувався приблизно на півтора міліметра в рік, розповів Corriere della Sera один з учасників групи вчених; в 1993 році він оцінювався в 4,47 метра. В ході робіт 1993-2001 років нахил вежі був скорочений більш ніж на 40 сантиметрів. У 2013 році повідомлялося, що з 2001-го він зменшився ще на два з половиною сантиметри.

Як повідомляв УНН, Der Spiegel опублікував рейтинг схильних до стихійних лих країн.

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