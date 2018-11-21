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Der Spiegel опублікував рейтинг схильних до стихійних лих країн

Der Spiegel опублікував рейтинг схильних до стихійних лих країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Група вчених Bündnis Entwicklung Hilft на чолі з професором Катрін Рудці з Рурського університету склали світовий рейтинг країн, в яких найбільш високий ризик загинути у результаті стихійних лих. Список опублікував журнал Der Spiegel, інформує УНН.

Всього фахівці проаналізували 171 країну, вивчивши статистику природних катастроф та рівень підготовленості влади до стихійних лих. Найнебезпечнішими країнами визнані Вануату, Тонга і Філіппіни, Соломонові острови, Гайана, Папуа-Нова Гвінея, Гватемала, Бруней, Бангладеш та Фіджі. У зоні ризику також перебувають Китай, Японія, Південна і Північна Корея, більшість африканських країн.

Безпечними вважаються більшість європейських країн за винятком Нідерландів та Ірландії, а також ряду балканських держав.

Високий ризик смерті від удару стихії існує в країнах Центральної Америки, Африки і Південно-Східної Азії.

Найбезпечнішими країнами автори рейтингу визнали Україну, Саудівську Аравію, Монголію та Канаду.

Як раніше інформував УНН, видання Business Insider склало список найбільш спекотних країн на планеті. У підсумковий рейтинг включили всі екзотичні місця планети, які обрані з урахуванням температурних та інших кліматичних особливостей.

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