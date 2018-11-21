Der Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Группа ученых Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий. Список опубликовал журнал Der Spiegel, передает УНН.
Всего специалисты проанализировали 171 страну, изучив статистику природных катастроф и уровень подготовленности власти к стихийным бедствиям. Самыми опасными странами признаны Вануату, Тонга и Филиппины, Соломоновы острова, Гайана, Папуа-Новая Гвинея, Гватемала, Бруней, Бангладеш и Фиджи. В зоне риска также находятся Китай, Япония, Южная и Северная Корея, большинство африканских стран.
Безопасными считаются большинство европейских стран за исключением Нидерландов и Ирландии, а также ряда балканских государств.
Высокий риск смерти от удара стихии существует в странах Центральной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.
Самыми безопасными странами авторы рейтинга признали Украину, Саудовскую Аравию, Монголию и Канаду.
Как ранее информировал УНН, издание Business Insider составило список самых жарких стран на планете. В итоговый рейтинг включили все экзотические места планеты, которые выбраны с учетом температурных и других климатических особенностей.