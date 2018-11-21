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Названі найспекотніші країни

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Видання Business Insider склало список найбільш спекотних країн на планеті. У підсумковий рейтинг включили всі екзотичні місця планети, які обрані з урахуванням температурних та інших кліматичних особливостей, інформує УНН.

Серед країн, де середня температура повітря рідко опускається нижче 28-30 градусів Цельсія, значаться Таїланд, Ємен, Самоа, Палау, Бруней, Науру, Чад, Маршаллові острови, Сенегал, Мавританія, Мальдіви, Судан.

Відзначається, що у верхній частині списку розташувалися країни з найбільш спекотним кліматом, серед яких виявилися держави на островах в Індійському океані, Гамбія та Республіка Нігер. Лідерами списку стали Малі і Джібуті: середня температура в цих країнах — без малого 29 градусів Цельсія — тримається практично цілий рік.

Як раніше інформував УНН, до трійки країн, які варто відвідати у 2019 році за версією туристичного видавництва Lonely Planet, увійшли Шрі-Ланка, Німеччина та Зімбабве.

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