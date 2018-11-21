Названы самые жаркие страны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Издание Business Insider составило список самых жарких стран на планете. В итоговый рейтинг включили все экзотические места планеты, которые выбраны с учетом температурных и других климатических особенностей, информирует УНН.
Среди стран, где средняя температура воздуха редко опускается ниже 28-30 градусов Цельсия, значатся Таиланд, Йемен, Самоа, Палау, Бруней, Науру, Чад, Маршалловы острова, Сенегал, Мавритания, Мальдивы, Судан.
Отмечается, что в верхней части списка расположились страны с самым жарким климатом, среди которых оказались государства на островах в Индийском океане, Гамбия и Республика Нигер. Лидерами списка стали Малые и Джибути: средняя температура в этих странах - без малого 29 градусов Цельсия - держится практически круглый год.
Как ранее информировал УНН, в тройку стран, которые стоит посетить в 2019 году по версии туристического издательства Lonely Planet, вошли Шри-Ланка, Германия и Зимбабве.