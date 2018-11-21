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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104930 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110627 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147529 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142718 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135606 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127836 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169925 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118059 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141629 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Названы самые жаркие страны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Издание Business Insider составило список самых жарких стран на планете. В итоговый рейтинг включили все экзотические места планеты, которые выбраны с учетом температурных и других климатических особенностей, информирует УНН.

Среди стран, где средняя температура воздуха редко опускается ниже 28-30 градусов Цельсия, значатся Таиланд, Йемен, Самоа, Палау, Бруней, Науру, Чад, Маршалловы острова, Сенегал, Мавритания, Мальдивы, Судан.

Отмечается, что в верхней части списка расположились страны с самым жарким климатом, среди которых оказались государства на островах в Индийском океане, Гамбия и Республика Нигер. Лидерами списка стали Малые и Джибути: средняя температура в этих странах - без малого 29 градусов Цельсия - держится практически круглый год.

Как ранее информировал УНН, в тройку стран, которые стоит посетить в 2019 году по версии туристического издательства Lonely Planet, вошли Шри-Ланка, Германия и Зимбабве.

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