Пойманному на взятке 30 тысяч долларов чиновнику суд избрал меру пресечения

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 520 тысяч гривен для одного из руководителей исполкома горсовета г. Украинка Киевской области, задержанного накануне по подозрению в вымогательстве взятки 30 тысяч долларов (790 тысяч гривен). Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, передает УНН.

“29 июня 2018 года Шевченковским районным судом города Киева фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 520 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Напомним, военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила о подозрении начальнику отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета городского совета г.Украинка Киевской области в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 30 тысяч долларов (790 тысяч гривен).

Так, подозреваемый требовал за влияние на принятие решения директором одного из частных предприятий о заключении с гражданином Украины договора субаренды земельного участка сроком на 49 лет, которая находится в административных границах городского совета г.Украинка, для возведения на ней торгово-развлекательного комплекса.

Как сообщал УНН, НАБУ и САП задержали директора научно-исследовательского учреждения за получение неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долларов США.

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