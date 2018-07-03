Пойманному на взятке 30 тысяч долларов чиновнику суд избрал меру пресечения

“29 июня 2018 года Шевченковским районным судом города Киева фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 520 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Напомним, военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила о подозрении начальнику отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета городского совета г.Украинка Киевской области в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 30 тысяч долларов (790 тысяч гривен).

Так, подозреваемый требовал за влияние на принятие решения директором одного из частных предприятий о заключении с гражданином Украины договора субаренды земельного участка сроком на 49 лет, которая находится в административных границах городского совета г.Украинка, для возведения на ней торгово-развлекательного комплекса.

Как сообщал УНН, НАБУ и САП задержали директора научно-исследовательского учреждения за получение неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долларов США.