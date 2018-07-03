Пійманому на хабарі 30 тисяч доларів чиновнику суд обрав запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Шевченківський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 520 тисяч гривень для одного з керівників виконкому міськради м. Українка Київської області, затриманого напередодні за підозрою у вимаганні хабара 30 тисяч доларів (790 тисяч гривень). Про це повідомила прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України, передає УНН.
“29 червня 2018 року Шевченківським районним судом міста Києва фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 520 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військова прокуратура Центрального регіону України повідомила про підозру начальнику відділу архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету міської ради м. Українка Київської області у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів (790 тисяч гривень).
Так, підозрюваний вимагав за вплив на прийняття рішення директором одного з приватних підприємств про укладення з громадянином України договору суборенди земельної ділянки строком на 49 років, яка знаходиться в адміністративних межах міської ради м. Українка, для зведення на ній торгівельно-розважального комплексу.
Як повідомляв УНН, НАБУ та САП затримали директора науково-дослідної установи за отримання неправомірної вигоди в розмірі 500 тис. доларів США.