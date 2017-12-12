"Северному потоку-2" разрешили строительство в части ФРГ

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 12712 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100745 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102727 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103012 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117375 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103610 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106024 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112767 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117245 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Актуальное
"Северному потоку-2" разрешили строительство в части ФРГ

"Северному потоку-2" разрешили строительство в части ФРГ

Киев  •  УНН

 • 10477 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Горное управление немецкого города Штральзунд позволило строительство газопровода "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, речь идет о разрешении на строительство на части континентального шельфа Германии. Министерство энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания подтвердило эту информацию, заявив, что разрешение принято 2 ноября.

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Представитель компании Nord Stream 2, реализующей проект газопровода "Северный поток-2", назвал это первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.

Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", намерен начать строительство уже в 2018 году и завершить его до конца 2019 года. Против реализации этого проекта выступают в Украине, Польше и ряде других стран. Серьезные вопросы к "Северному потоку-2" остаются и у Еврокомиссии.

Нагадаесо, "Нафтогаз" попросил у США поддержки для остановки проекта "Северный поток-2".

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