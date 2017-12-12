"Северному потоку-2" разрешили строительство в части ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Горное управление немецкого города Штральзунд позволило строительство газопровода "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, речь идет о разрешении на строительство на части континентального шельфа Германии. Министерство энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания подтвердило эту информацию, заявив, что разрешение принято 2 ноября.
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Представитель компании Nord Stream 2, реализующей проект газопровода "Северный поток-2", назвал это первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.
Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", намерен начать строительство уже в 2018 году и завершить его до конца 2019 года. Против реализации этого проекта выступают в Украине, Польше и ряде других стран. Серьезные вопросы к "Северному потоку-2" остаются и у Еврокомиссии.
Нагадаесо, "Нафтогаз" попросил у США поддержки для остановки проекта "Северный поток-2".