"Північному потоку-2" дозволили будівництво у частині ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Гірниче управління німецького міста Штральзунд дозволило будівництво газопроводу "Північний потік-2", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, йдеться про дозвіл на будівництво на частині континентального шельфу Німеччини. Міністерство енергетики землі Мекленбург-Передня Померанія підтвердило цю інформацію, заявивши, що дозвіл ухвалено 2 листопада.
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Представник компанії Nord Stream 2, що реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", назвав його першим кроком на шляху до отримання загального дозволу Німеччини.
Nord Stream 2, єдиним акціонером якої є "Газпром", має намір почати будівництво вже в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Проти реалізації цього проекту виступають в Україні, Польщі та в низці інших країн. Серйозні питання до "Північного потоку-2" залишаються і у Єврокомісії.
Нагадаєсо, “Нафтогаз” попросив у США підтримки для зупинення проекту “Північний потік-2”.