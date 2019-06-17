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"Северный поток-2" построен на 58,7% – "Газпром"

Киев • УНН

 • 13192 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Газопровод "Северный поток-2" построен на 58,7% от его общей протяженности. Об этом сообщили в "Газпроме", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Северный поток-2" построен на 58,7% – "Газпром"

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода - 58,7% от общей протяженности", - говориться в сообщении.

Как сообщал УНН, если Дания предоставит разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", то он будет готов к эксплуатации во второй половине 2020 года

Также напомним, что в Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" идет в обход Украины.

В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина.

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