"Северный поток-2" построен на 58,7% – "Газпром"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Газопровод "Северный поток-2" построен на 58,7% от его общей протяженности. Об этом сообщили в "Газпроме", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода - 58,7% от общей протяженности", - говориться в сообщении.
Как сообщал УНН, если Дания предоставит разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", то он будет готов к эксплуатации во второй половине 2020 года.
Также напомним, что в Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2".
Газопровод "Северный поток-2" идет в обход Украины.
В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина.