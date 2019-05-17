"Северный поток-2" будет готов к эксплуатации в конце 2020 года

"Планируется, что трубопроводная система будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", - говорится в заявке.

В документе отмечается, что запланировано строительство двух параллельных подводных трубопроводов, диаметром 48 дюймов для транспортировки около 55 млрд кубометров газа на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне страны.

Также, в заявке говорится, что разрешения на строительство газопровода уже были выданы Швецией, Германией, Финляндией и на территории Российской Федерации.

Напомним, что российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

6 мая "Газпром" заявил, что по дну Балтийского моря проложено уже около 48% от протяженности "Северного потока-2".

15 мая сенаторы США представили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".