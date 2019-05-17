“Північний потік-2” буде готовий до експлуатації в кінці 2020 року

КИЇВ. 17 травня. УНН. Якщо Данія надасть дозвіл на будівництво газопроводу “Північний потік-2”, то він буде готовий до експлуатації в другій половині 2020 року. Про це говориться в заявці оператора проекту Nord Stream 2 AG, розмішеному на сайті Данського енергетичного агентства, повідомляє УНН.