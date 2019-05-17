“Північний потік-2” буде готовий до експлуатації в кінці 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Якщо Данія надасть дозвіл на будівництво газопроводу “Північний потік-2”, то він буде готовий до експлуатації в другій половині 2020 року. Про це говориться в заявці оператора проекту Nord Stream 2 AG, розмішеному на сайті Данського енергетичного агентства, повідомляє УНН.
“Планується, що трубопровідна система буде завершена і готова до транспортування газу у другій половині 2020 року”, — говориться в заявці.
У документі наголошується, що заплановано будівництво двох паралельних підводних трубопроводів, діаметром 48 дюймів, для транспортування близько 55 млрд кубометрів газу на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні країни.
Також, в заявці говориться, що дозволи на будівництво газопроводу вже були видані Швецією, Німеччиною, Фінляндією та на території Російської Федерації.
Нагадаємо, що російський газопровід “Північний потік-2” будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо “Північний потік-2” буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.
6 травня “Газпром” заявив, що по дну Балтійського моря прокладено вже близько 48% від протяжності “Північного потоку-2”.
15 травня сенатори США представили законопроект про санкції проти “Північного потоку-2”.