Сенатори США представили законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Група сенаторів-республіканців і демократів США у вівторок представила законопроект про санкції проти газопроводу "Північний потік-2", передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, повідомляється, що законопроект, поданий сенаторами-республіканцями Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном і демократом Джин Шахін, передбачає введення обмежень на в'їзд на територію США і заморозку фінансових активів щодо компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві трубопроводу.
Щоб вступити в силу, законопроект повинен пройти Сенат і Палату представників, після чого його повинен підписати президент Дональд Трамп.
Раніше УНН повідомляв, що сенатори підготували законопроект, що передбачає введення санкцій проти компаній, що беруть участь в прокладці російських морських трубопроводів, в першу чергу "Північного потоку-2".
За словами голови правління ПАТ "НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, ці санкції підуть на користь "Газпрому", якому не потрібно буде витрачати кошти на будівництво непотрібної інфраструктури за межами Росії.