Сенаторы США представили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Группа сенаторов-республиканцев и демократов США во вторник представила законопроект о санкциях против газопровода "Северного потока-2", передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.
Так, сообщается, что законопроект, представленный сенаторами-республиканцами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и демократом Джин Шахин, предполагает введение ограничений на въезд на территорию США и заморозку финансовых активов в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве трубопровода.
Дабы вступить в силу, законопроект должен пройти Сенат и Палату представителей, после чего его должен подписать президент Дональд Трамп.
Ранее УНН сообщал, что сенаторы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь “Северного потока-2”.
По словам председателя правления ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, эти санкции пойдут в пользу "Газпрома", которому не нужно будет тратить средства на строительство ненужной инфраструктуры за пределами России.