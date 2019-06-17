"Північний потік-2" побудований на 58,7% – "Газпром"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Газопровід "Північний потік-2" побудований на 58,7% від його загальної протяжності. Про це повідомили в "Газпромі", передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Триває будівництво газопроводу "Північний потік-2". До теперішнього часу по дну Балтійського моря покладено 1441 км газопроводу - 58,7% від загальної протяжності", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, якщо Данія надасть дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2", то він буде готовий до експлуатації в другій половині 2020 року.
Також нагадаємо, що в Конгрес США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2".
Газопровід "Північний потік-2" йде в обхід України.
В рамках проекту передбачається прокладка двох ниток газопроводу по Балтійському морю від російського узбережжя до Німеччини. Газопровід потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік пройде через територіальні або виняткові економічні зони Фінляндії, Швеції та Данії, яка поки не дала дозвіл на будівництво.
У Європі проект підтримують Німеччина, Австрія та Норвегія. Прихильники його реалізації зацікавлені в надійних безперебійних поставках газу. Противниками російського проекту виступають Польща, Латвія, Литва, а також Україна.