Северная Корея планирует отпустить задержанного "агента ЦРУ"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Северной Корее заявили в пятницу, что депортируют гражданина США, который был задержан в стране месяц назад из-за нелегального въезда в страну, передает УНН со ссылкой на AP.
Как пишет издание, такие действия правительства страны свидетельствуют о том, что Северная Корея все еще хочет поддерживать диалог с Соединенными Штатами, несмотря на замедление "ядерной" дипломатии.
Так, сообщается, что южнокорейское центральное информационное агентство в пятницу объявило, что гражданин США был задержан 16 октября при незаконном пересечении границы страны. Лицо сообщило, что является гражданином США, и рассказало следователям, что действует "под руководством американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ)".
Согласно сообщению корейских СМИ, КНДР решила его депортировать, но не сказала, почему и когда. Северная Корея пока не обнародовала личные данные американца.
Как сообщал УНН, в мае этого года, накануне переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, КНДР отпустила трех американских заключенных.