Північна Корея планує відпустити затриманого "агента ЦРУ"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Північній Кореї заявили у п'ятницю, що депортують громадянина США, якого було затримано в країні місяць тому через нелегальний в'їзд у країну, передає УНН з посиланням на AP.
Як пише видання, такі дії уряду країни свідчать про те, що Північна Корея все ще хоче підтримувати діалог зі Сполученими Штатами, попри уповільнення "ядерної" дипломатії.
Так, повідомляється, що південнокорейське центральне інформаційне агентство у п'ятницю оголосило, що громадянин США був затриманий 16 жовтня за незаконний перетин кордону країни. Особа повідомила, що є громадянином США, і розповіла слідчим, що діє "під керівництвом американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ)".
Згідно з повідомленням корейських ЗМІ, КНДР вирішила його депортувати, але не сказала, чому і коли. Північна Корея наразі не оприлюднила особисті дані американця.
Як повідомляв УНН, у травні цього року, напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, КНДР відпустила трьох американських в'язнів.