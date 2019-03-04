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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23351 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122453 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121573 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 117203 просмотра

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Север Испании страдает от лесных пожаров

Север Испании страдает от лесных пожаров

Киев  •  УНН

 • 7940 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В испанской Астурии, Кантабарии и Басконии бушуют лесные пожары вследствие засушливой погоды и сильных ветров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

Север Испании охватили около сотни лесных пожаров, с огнем борются военные и гражданские спасатели. Всего от стихии страдают 30 из 78 северных муниципалитетов.

Пожары объясняют чрезвычайно засушливым периодом, который оставил леса без осадков - сухими и уязвимыми перед огнем. В результате пожаров страдают преимущественно сельские районы.

От стихии пострадали линии электропередач, в результате чего без света остались села Астурии, а некоторые дороги перекрыли из-за близости к огню.

Ранее УНН сообщал, что рекордная жара привела к масштабным пожарам в Австралии.

Более тысячи гектаров леса сгорело на французском острове Корсика в результате небрежного сжигания стерни.

Напомним, погодные аномалии стали практически ежегодным явлением во многих регионах Земли. В частности, в Европе горят леса, пока США замерзает.

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