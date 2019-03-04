Север Испании страдает от лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В испанской Астурии, Кантабарии и Басконии бушуют лесные пожары вследствие засушливой погоды и сильных ветров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Север Испании охватили около сотни лесных пожаров, с огнем борются военные и гражданские спасатели. Всего от стихии страдают 30 из 78 северных муниципалитетов.
Пожары объясняют чрезвычайно засушливым периодом, который оставил леса без осадков - сухими и уязвимыми перед огнем. В результате пожаров страдают преимущественно сельские районы.
От стихии пострадали линии электропередач, в результате чего без света остались села Астурии, а некоторые дороги перекрыли из-за близости к огню.
Ранее УНН сообщал, что рекордная жара привела к масштабным пожарам в Австралии.
Более тысячи гектаров леса сгорело на французском острове Корсика в результате небрежного сжигания стерни.
Напомним, погодные аномалии стали практически ежегодным явлением во многих регионах Земли. В частности, в Европе горят леса, пока США замерзает.