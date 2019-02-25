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На Корсиці пожежі знищили більше тисячі гектарів лісу

На Корсиці пожежі знищили більше тисячі гектарів лісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. В неділю 24 лютого пожежники французького острову Корсика, що в середземному морі, боролися з лісовими пожежами, роздмухуваними сильними вітрами. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local France.

Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджувався, тому основними зусиллями пожежників у першу чергу була боротьба за локалізацію пожеж. Місцева влада зазначила, що через цю тактику місцеві ферми та житлові будинки було вбережено від займання.

"Незважаючи на неодноразові застереження з боку влади, спалювання стерні, яке вийшло з-під контролю, разом з дуже сильними вітрами, стало причиною пожеж", - зазначив представник місцевої влади Жерар Жаворі.

Всього з вогнем боролись близько 170 службовців, часто на кам'янистій місцевості, куди не діставались пожежні машини. Також у битві з вогнем була задіяна авіація.

Всього внаслідок пожеж було знищено близько 1,3 тис. га лісу.

Як повідомляв УНН, на півдні Чилі згоріли десятки будинків через лісові пожежі, які охопили відразу кілька регіонів країни. 

Нагадаємо, сильні вітри роздули у лютому лісові пожежі в Новій Зеландії. Внаслідок стихійного лиха близько тисячі людей залишили свої домівки. 

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