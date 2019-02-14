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Лісові пожежі охопили Чилі

Лісові пожежі охопили Чилі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. На півдні Чилі, країна на південному заході Південної Америки, згоріли десятки будинків через лісові пожежі, які охопили відразу кілька регіонів країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

"Пожежники зафіксували майже сотню загорянь, в більшості випадків, за офіційними даними, поширення вогню вдалося зупинити. Ситуація ускладнюється погодними умовами: сильний вітер ускладнює боротьбу з пожежами", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля метро "Лівобережна" горіли кіоски

Нагадаємо, через великі пожежі на Південному Острові в Новій Зеландії евакуйовані жителі 170 будинків. 

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