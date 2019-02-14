Лісові пожежі охопили Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На півдні Чилі, країна на південному заході Південної Америки, згоріли десятки будинків через лісові пожежі, які охопили відразу кілька регіонів країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
"Пожежники зафіксували майже сотню загорянь, в більшості випадків, за офіційними даними, поширення вогню вдалося зупинити. Ситуація ускладнюється погодними умовами: сильний вітер ускладнює боротьбу з пожежами", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, через великі пожежі на Південному Острові в Новій Зеландії евакуйовані жителі 170 будинків.