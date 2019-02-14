Лесные пожары охватили Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На юге Чили, страна на юго-западе Южной Америки, сгорели десятки домов из-за лесных пожаров, которые охватили сразу несколько регионов страны. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Euronews.
"Пожарные зафиксировали почти сотню возгораний, в большинстве случаев, по официальным данным, распространение огня удалось остановить. Ситуация осложняется погодными условиями: сильный ветер затрудняет борьбу с пожарами", - идется в сообщении.
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Напомним, из-за крупного пожара на Южном Острове в Новой Зеландии эвакуированы жители 170 домов