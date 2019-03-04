Північ Іспанії потерпає від лісових пожеж

Північ Іспанії охопили близько сотні лісових пожеж, з вогнем борються військові та цивільні рятувальники. Всього від стихії страждають 30 з 78 північних муніципалітетів.

Пожежі пояснюють надзвичайно засушливим періодом, що залишив ліси без опадів - сухими і вразливими перед вогнем. Внаслідок пожеж страждають переважно сільські райони.

Від стихії постраждали лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишились села Астурії, а деякі дороги перекрили через близькість до вогню.

Раніше УНН повідомляв, що рекордна спека призвела до масштабних пожеж у Австралії.

Більше тисячі гектарів лісу згоріло на французькому острові Корсика внаслідок недбалого спалювання стерні.

Нагадаємо, погодні аномалії стали практично щорічним явищем у багатьох регіонах Землі. Зокрема, у Європі горять ліси, поки США замерзає.