Южная Корея осенью начнет предлагать бустерные прививки против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Южной Корее с октября планируют делать бустерные прививки против коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.
Детали
План вступит в силу, если до октября будет полностью вакцинировано 70% населения, поскольку власть в четвертом квартале стремится повысить этот показатель до выше 80% благодаря беременным женщинам и несовершеннолетним в возрасте от 12 до 17 лет.
Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний отметило, что начальные бустерные дозы будут рассчитаны на тех, у кого ослаблена иммунная система или кто относится к группе повышенного риска. Другие введут их через шесть месяцев после полной вакцинации.
В июне в Южной Корее заявили, что страна в следующем году планирует получить больше мРНК-вакцин для бустерных доз для всего населения в дополнение к уже согласованным 106 млн доз Pfizer/BioNTech и Moderna.
В понедельник 1372 новых случая заражения увеличили общее количество больных до 251 421, а количество умерших составило 2285 человек.
До понедельника не менее 56,5% населения ввело хотя бы одну дозу вакцины, а 29,6% завершили вакцинацию.
Напомним
Польша с 1 сентября будет вакцинировать бустерной дозой вакцины людей с пониженным иммунитетом.
Израиль начал бустерную вакцинацию всех желающих.
Правительство Чехии с 20 сентября предложит вводить дополнительную вакцину против коронавируса любому ранее вакцинированному человеку.