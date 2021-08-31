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Південна Корея восени почне пропонувати бустерні щеплення проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Південній Кореї з жовтня планують робити бустерні щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

План набуде чинності, якщо до жовтня буде повністю вакциновано 70% населення, оскільки влада в четвертому кварталі прагне підвищити цей показник до вище 80% завдяки вагітним жінкам і неповнолітнім віком від 12 до 17 років.

Корейське агентство з контролю й профілактики захворювань зазначило, що початкові бустерні дози буде розраховано на тих, у кого ослаблена імунна система або хто належить до групи підвищеного ризику. Інші введуть їх за шість місяців після повної вакцинації.

У червні в Південній Кореї заявили, що країна наступного року планує отримати більше мРНК-вакцин для бустерних доз для всього населення на додаток до вже узгоджених 106 млн доз від Pfizer/BioNTech і Moderna.

У понеділок 1372 нові випадки зараження збільшили загальну кількість хворих до 251 421, а кількість померлих становила 2285 осіб.

До понеділка не менше ніж 56,5% населення ввело хоча б одну дозу вакцини, а 29,6% завершили вакцинацію.

Нагадаємо

Польща з 1 вересня вакцинуватиме бустерною дозою вакцини проти COVID-19 людей зі зниженим імунітетом.

Ізраїль розпочав бустерну вакцинацію усіх охочих.

Уряд Чехії з 20 вересня запропонує вводити додаткову вакцину проти коронавірусу будь-якій раніше вакцинованій людині.

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