Южная Корея принимает свой первый саммит с лидерами тихоокеанских островов

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В прошлом году Юн запустил Индийско-Тихоокеанскую стратегию своей администрации, пообещав способствовать «свободному, мирному и успешному» региону, основанному на порядке, основанном на правилах, на фоне беспокойства по поводу амбиций Китая в отношении безопасности стратегических вод и экономического влияния на малые островные государства.

В выходные дни президент Южной Кореи провел двусторонние переговоры с некоторыми лидерами тихоокеанских стран, посетивших страну, включая президента Кирибати Танети Маамау и премьер’премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе.

«Президент обсудил расширение взаимного сотрудничества в области развития, морского и рыбного хозяйства, а также создание инфраструктуры здравоохранения и реагирования на изменение климата на двусторонних встречах с каждым из тихоокеанских островов», — говорится в заявлении офиса Юна в воскресенье.

Индийско-тихоокеанская стратегия Южной Кореи также предусматривает большее пространство для трехстороннего сотрудничества с Соединенными Штатами и Австралией для решения региональных проблем, таких как цепи поставок, важные минералы и изменение климата.

Тем не менее, хотя стратегия правительства Юна указывает на более тесные отношения с США, «Южная Корея все еще должна осторожно двигаться между двумя великими державами-соперниками, учитывая большие экономические и геополитические ставки Сеула в Китае по сравнению с другими союзниками США», — сказал Эндрю Ео, старший научный сотрудник в американском исследовательском центре Brookings Institution.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз также примет участие в саммите.

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