Південна Корея приймає свій перший саміт з лідерами тихоокеанських островів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль починає перший саміт країни з лідерами тихоокеанських островів. Сеул прагне посилити свій вплив у регіоні, який став центром інтенсивного геополітичного суперництва, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Торік Юн запустив Індійсько-Тихоокеанську стратегію своєї адміністрації, пообіцявши сприяти «вільному, мирному та успішному» регіону, заснованому на порядку, заснованому на правилах, на тлі занепокоєння щодо амбіцій Китаю щодо безпеки стратегічних вод та економічного впливу на малі острівні держави.
У вихідні президент Південної Кореї провів двосторонні переговори з деякими лідерами тихоокеанських країн, які відвідали країну, включаючи президента Кірібаті Танеті Маамау та прем’єр-міністра Папуа-Нової Гвінеї Джеймса Марапе.
«Президент обговорив розширення взаємного співробітництва в галузі розвитку, морського та рибного господарства, а також створення інфраструктури охорони здоров’я та реагування на зміну клімату на двосторонніх зустрічах з кожним із тихоокеанських островів», — йдеться в заяві офісу Юна в неділю.
Індійсько-тихоокеанська стратегія Південної Кореї також передбачає більший простір для тристоронньої співпраці зі Сполученими Штатами та Австралією для розв'язання регіональних проблем, таких як ланцюги постачання, важливі мінерали та зміна клімату.
З усім тим, хоча стратегія уряду Юна вказує на більш тісні відносини зі США, «Південна Корея все ще повинна обережно рухатися між двома великими державами-суперниками, враховуючи більші економічні та геополітичні ставки Сеула в Китаї порівняно з іншими союзниками США», — сказав Ендрю Єо, старший науковий співробітник в американському дослідницькому центрі Brookings Institution.
Міністр оборони Австралії Річард Марлз також візьме участь у саміті.
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