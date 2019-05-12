Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений, передает УНН.
В документе содержатся проекты развития ключевых оборонных технологий. Агентство намерено включить роботов, созданных по образу и подобию живых существ, в свои системы вооружений будущего. Если планы будут осуществлены, то внедрение роботов, созданных по образу человека, пресмыкающихся, насекомых и морских обитателей начнется уже в 2024 году.
“Биороботы изменят правила игры в будущих войнах, а связанные с ними технологии, как ожидается, внесут большие изменения в сферу оборонной промышленности”, приводит Yonhap слова представителя агентства по закупкам вооружений. Как ожидается, такие роботы могут быть использованы и в поисково-спасательных операциях, и в разведывательных целях.
Как информировал ранее УНН, в начале этого месяца Сеул сообщил о ракетных пусках КНДР в направлении Японского моря.