Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

В документе содержатся проекты развития ключевых оборонных технологий. Агентство намерено включить роботов, созданных по образу и подобию живых существ, в свои системы вооружений будущего. Если планы будут осуществлены, то внедрение роботов, созданных по образу человека, пресмыкающихся, насекомых и морских обитателей начнется уже в 2024 году.

“Биороботы изменят правила игры в будущих войнах, а связанные с ними технологии, как ожидается, внесут большие изменения в сферу оборонной промышленности”, приводит Yonhap слова представителя агентства по закупкам вооружений. Как ожидается, такие роботы могут быть использованы и в поисково-спасательных операциях, и в разведывательных целях.

Как информировал ранее УНН, в начале этого месяца Сеул сообщил о ракетных пусках КНДР в направлении Японского моря.