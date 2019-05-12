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Південна Корея планує до 2024 року почати впровадження військових роботів

Південна Корея планує до 2024 року почати впровадження військових роботів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Південна Корея має намір до 2024 року почати впровадження військових роботів, що імітують тварин, змій, комах, повідомило агентство Yonhap з посиланням на доповідь Агентства з програм закупівель озброєнь, передає УНН.

У документі містяться проекти розвитку ключових оборонних технологій. Агентство має намір включити роботів, створених за образом і подобою живих істот, в свої системи озброєнь майбутнього. Якщо плани будуть здійснені, то впровадження роботів, створених за образом людини, плазунів, комах і морських мешканців почнеться вже в 2024 році.

“Біороботів змінять правила гри в майбутніх війнах, а пов’язані з ними технології, як очікується, внесуть великі зміни в сферу оборонної промисловості”, наводить Yonhap слова представника агентства із закупівлі озброєнь. Як очікується, такі роботи можуть бути використані і в пошуково-рятувальних операціях, і в розвідувальних цілях.

Як інформував раніше УНН, на початку цього місяця Сеул повідомив про ракетні запуски КНДР в напрямку Японського моря.

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