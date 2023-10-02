Южная Корея предоставит Украине 18 миллионов долларов на установку солнечных электростанций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Украина и Южная Корея воплощают проект по установке солнечных электростанций на зданиях Центров предоставления административных услуг. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, пишет УНН.
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«Децентрализация энергосистемы, частью которой является эта инициатива, - одна из ключевых составляющих энергетической стратегии. Успешная реализация проекта позволит масштабировать его на другие регионы, что станет дополнительным шагом на пути к созданию устойчивой и распределенной энергетической системы Украины. Спасибо корейской стороне за вклад в децентрализацию и укрепление нашей энергосистемы», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Детали
Общая стоимость проекта составляет 18 миллионов долларов, которые будут предоставлены корейской стороной. Его реализация запланирована на 2024 – 2026 годы в трех областях - Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской.
Программа включает проведение энергоаудита, обучение энергоменеджменту, модернизацию электросетей в зданиях и установку солнечных панелей с накопителями энергии. Реализация проекта позволит как обеспечить надежность энергоснабжения объектов инфраструктуры, так и уменьшить расходы на электроэнергию, говорится в сообщении.
Внедрять проект будут корейская компания Topinfra и общественная организация «Экоклуб», поддержку также окажет Корейский институт развития технологий (KIAT).
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