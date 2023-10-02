Південна Корея надасть Україні 18 мільйонів доларів на встановлення сонячних електростанцій

Цитата

«Децентралізація енергосистеми, частиною якої є ця ініціатива, - одна з ключових складових енергетичної стратегії. Успішна реалізація проєкту дозволить масштабувати його на інші регіони, що стане додатковим кроком на шляху до створення стійкої та розподіленої енергетичної системи України. Дякуємо корейській стороні за внесок у децентралізацію та зміцнення нашої енергосистеми», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Деталі

Загальна вартість проєкту складає 18 мільйонів доларів, які будуть надані корейською стороною. Його реалізація запланована на 2024 – 2026 роки у трьох областях - Івано-Франківській, Житомирській та Одеській.

Програма включає проведення енергоаудиту, навчання енергоменеджменту, модернізації електромереж у будівлях та встановлення сонячних панелей із накопичувачами енергії. Реалізація проєкту дозволить як забезпечити надійність енергопостачання об’єктів інфраструктури, так і зменшити витрати на електроенергію, йдеться в повідомленні.

Впроваджуватимуть проєкт корейська компанія Topinfra та громадська організація «Екоклуб», підтримку також надасть Корейський інститут розвитку технологій (KIAT).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський зустрівся з міністром Південної Кореї: обговорили співпрацю у різних галузях