Зеленський зустрівся з міністром Південної Кореї: обговорили співпрацю у різних галузях

Цитата

«Вдячний за рішення уряду Республіки Корея щодо виділення Україні фінансової підтримки розміром 2,3 мільярда доларів США на відбудову та відновлення. Це дасть відчутний поштовх для розвитку української інфраструктури», – зазначив Володимир Зеленський.

Також президент України закликав корейських бізнесменів до співпраці з Україною в різних галузях економіки, зокрема атомної та відновлюваної енергетики, машинобудування, автомобільної промисловості, видобутку літію, нафтопереробки, «зеленої» металургії, залізничного транспорту, водних ресурсів та місцевої інфраструктури.

«Ми маємо значний інтерес до реалізації проектів у сфері енергогенерації, розвитку та посилення транзитних спроможностей, зокрема залізничного транспорту, розвитку мережі швидкої залізниці для сполучення з європейськими країнами», – заявив Володимир Зеленський.

У свою чергу Вон Хі Рьон заявив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за свободу та незалежність. Він зазначив, що візит до Києва разом із корейським бізнесом є свідченням цієї підтримки. Міністр також висловив впевненість у тому, що двостороння співпраця між Україною та Південною Кореєю може бути розширена в різних сферах, які є взаємно цікавими.

Нагадаємо

Під час сесії саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сок Йол пообіцяв додатково надати 2,3 млрд доларів допомоги Україні.