Зеленський зустрівся з міністром Південної Кореї: обговорили співпрацю у різних галузях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром земель, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьоном. Глава держави високо оцінив Глави держав високо оцінив плідний розвиток двостороннього діалогу та закликав корейських бізнесменів до співпраці у різних галузях економіки зокрема атомної та відновлюваної енергетики, передає УНН.
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«Вдячний за рішення уряду Республіки Корея щодо виділення Україні фінансової підтримки розміром 2,3 мільярда доларів США на відбудову та відновлення. Це дасть відчутний поштовх для розвитку української інфраструктури», – зазначив Володимир Зеленський.
Також президент України закликав корейських бізнесменів до співпраці з Україною в різних галузях економіки, зокрема атомної та відновлюваної енергетики, машинобудування, автомобільної промисловості, видобутку літію, нафтопереробки, «зеленої» металургії, залізничного транспорту, водних ресурсів та місцевої інфраструктури.
«Ми маємо значний інтерес до реалізації проектів у сфері енергогенерації, розвитку та посилення транзитних спроможностей, зокрема залізничного транспорту, розвитку мережі швидкої залізниці для сполучення з європейськими країнами», – заявив Володимир Зеленський.
У свою чергу Вон Хі Рьон заявив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за свободу та незалежність. Він зазначив, що візит до Києва разом із корейським бізнесом є свідченням цієї підтримки. Міністр також висловив впевненість у тому, що двостороння співпраця між Україною та Південною Кореєю може бути розширена в різних сферах, які є взаємно цікавими.
Нагадаємо
Під час сесії саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сок Йол пообіцяв додатково надати 2,3 млрд доларів допомоги Україні.