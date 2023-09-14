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Зеленский встретился с министром Южной Кореи: обсудили сотрудничество в различных областях

Зеленский встретился с министром Южной Кореи: обсудили сотрудничество в различных областях

Киев • УНН

 • 546207 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рёном. Глава государства высоко оценил Главы государств высоко оценил плодотворное развитие двустороннего диалога и призвал корейских бизнесменов к сотрудничеству в различных отраслях экономики в частности атомной и возобновляемой энергетики, передает УНН.

Цитата

«Благодарен за решение правительства Республики Корея о выделении Украине финансовой поддержки в размере 2,3 миллиарда долларов США на восстановление и реконструкцию. Это даст ощутимый толчок для развития украинской инфраструктуры», – отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины призвал корейских бизнесменов к сотрудничеству с Украиной в различных отраслях экономики, в частности атомной и возобновляемой энергетики, машиностроения, автомобильной промышленности, добычи лития, нефтепереработки, «зеленой» металлургии, железнодорожного транспорта, водных ресурсов и местной инфраструктуры.

«Мы имеем значительный интерес к реализации проектов в сфере энергогенерации, развития и усиления транзитных возможностей, в частности железнодорожного транспорта, развития сети быстрой железной дороги для сообщения с европейскими странами», – заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь Вон Хи Рён заявил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и независимость. Он отметил, что визит в Киев вместе с корейским бизнесом является свидетельством этой поддержки. Министр также выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Южной Кореей может быть расширено в различных сферах, которые являются взаимно интересными.

Напомним

Во время сессии саммита G20 президент Южной Кореи Юн Сок Ёл пообещал дополнительно предоставить 2,3 млрд долларов помощи Украине. 

Украинские Национальные Новости

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