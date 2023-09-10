Південна Корея надасть Україні ще 2,3 млрд доларів допомоги на відбудову
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час сесії саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сок Йол пообіцяв додатково надати 2,3 млрд доларів допомоги Україні, повідомляє ІА Yonhap News Agency, пише УНН.
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив, що незабаром на допомогу Україні будуть додатково надані 2,3 мільярда доларів США. Він зазначив, що ці гроші підуть на відновлення миру в Україні та відбудову після війни з росією.
Юн наголосив, що Південна Корея надасть початкові 300 мільйонів доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решту 2 мільярди доларів у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.
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"Це продемонструє нашу відповідальну роль як провідної світової держави у наданні допомоги для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутньому відновленні України", - наголосив Юн Сок Йол.
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