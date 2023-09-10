Південна Корея надасть Україні ще 2,3 млрд доларів допомоги на відбудову

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив, що незабаром на допомогу Україні будуть додатково надані 2,3 мільярда доларів США. Він зазначив, що ці гроші підуть на відновлення миру в Україні та відбудову після війни з росією.

Юн наголосив, що Південна Корея надасть початкові 300 мільйонів доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решту 2 мільярди доларів у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.

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"Це продемонструє нашу відповідальну роль як провідної світової держави у наданні допомоги для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутньому відновленні України", - наголосив Юн Сок Йол.

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