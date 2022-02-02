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15 марта, 19:03 • 104774 просмотра

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Вопрос Украины занимает больше всего времени: канцлер Германии Шольц анонсировал скорую встречу с Путиным в Москве

Вопрос Украины занимает больше всего времени: канцлер Германии Шольц анонсировал скорую встречу с Путиным в Москве

Киев • УНН

 • 20787 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что  "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, информирует УНН.

Цитата

"Я работаю активно со всеми союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины — вряд ли какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо. Я поеду в США (7 февраля), я также в ближайшее время буду говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать)", — сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Детали

Он отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече с Путиным, Шольц заявил, что "это запланировано и в скором времени состоится".

"Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы", — подчеркнул Шольц.

Кроме того, канцлер Германии прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Шольц отметил, что "нормандский" формат урегулирования ситуации в стране удалось оживить за последние недели.

“Ситуация очень серьезная. Нельзя забывать о том, что к границе с Украиной переброшено большое количество солдат и военнослужащих", — заявил он, добавив, что "нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену".

Добавим

Накануне британский премьер прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран подтвердили свое желание развивать стратегическое партнерство между Великобританией и Украиной во всех областях, что представляют взаимный интерес.

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