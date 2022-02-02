Питання України займає найбільше часу: канцлер Німеччини Шольц анонсував скору зустріч із Путіним у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що "найближчим часом" відвідає Москву та зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує УНН.
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"Я працюю активно з усіма союзниками та партнерами в Європейському союзі з питання України — навряд чи якась тема займає у нас більше часу. Зрозуміло, я говорив і з російським президентом, і ми готуємо ретельно все, що буде необхідно. Я поїду у США (7 лютого), я також найближчим часом говоритиму у Москві про питання, які необхідно (обговорювати)", — сказав він в інтерв'ю телеканалу ZDF.
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Він зазначив, що ЄС та НАТО проводять скоординовану політику та працюють над тим, щоб добре підготувати свої майбутні рішення. На уточнююче питання, чи йдеться про зустріч із Путіним, Шольц заявив, що "це заплановано і незабаром відбудеться".
"Як ви знаєте, ми завжди вчасно повідомляємо, коли з'являються чіткі плани", — наголосив Шольц.
Крім того, канцлер Німеччини прокоментував ситуацію довкола України. Шольц зазначив, що "нормандський" формат врегулювання ситуації в країні вдалося пожвавити за останні тижні.
“Ситуація дуже серйозна. Не можна забувати про те, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдатів і військовослужбовців", — заявив він, додавши, що "напад на територіальну цілісність України матиме дуже високу ціну".
Додамо
Напередодні британський прем'єр прибув до Києва для зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським. Лідери двох країн підтвердили своє бажання розвивати стратегічне партнерство між Великою Британією та Україною у всіх галузях, що становлять взаємний інтерес.