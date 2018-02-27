Вопрос незаконного увольнения работников ФССУ должны заслушать в Минсоцполитики

"Общественным советом Фонда социального страхования Украины было принято инициативу о создании рабочей группы из числа членов общественного совета Фонда и незаконно уволенных работников общественных организаций профсоюзов.

Согласно сложившейся ситуации в Фонде, которая дестабилизирует его работу, уничтожает основные направления его деятельности, общественный совет Фонда решил инициировать проведение "круглого стола" в Министерстве социальной политики Украины с привлечением представителей сторон к социальному диалогу", - говорится в пресс-релизе общественного совета по итогам круглого стола по вопросам массовых увольнений сотрудников ФССУ.

В совете добавили, что "из-за прямого систематического и злостного нарушение законодательства" со стороны руководства ФССУ, соответствующие обращения будут направлены в Национальный трехсторонний социально-экономический совет, совместные представительные органы, организации работодателей, сторонам профсоюзов, Минсоцполитики, Гоструда и Кабмина.

Напомним, по данным общественного совета ФССУ, Саенко незаконно уволил из органов соцстраха 65% сотрудников. 200 человек уже обжаловали свое сокращение в суде.