Питання незаконного звільнення працівників ФССУ мають заслухати у Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. З питань незаконного звільнення співробітників Фонду соцстраху Громадська рада ФССУ ініціювала проведення круглого столу у Мінсоцполітики. Про це УНН повідомили у громраді.
“Громадською радою Фонду соціального страхування України було прийнято ініціативу про утворення робочої групи з числа членів Громадської ради Фонду та незаконно звільнених працівників громадських організацій профспілок.
Відповідно до ситуації, що склалась у Фонді, яка дестабілізує його роботу, нищить основні напрямки його діяльності, громадська рада Фонду вирішила ініціювати проведення "круглого столу" в Міністерстві соціальної політики України із залученням представників сторін до соціального діалогу”, — йдеться у прес-релізі громради за підсумками круглого столу з питань масових звільнень співробітників ФССУ.
У Раді додали, що “через пряме систематичне і злісне порушення законодавства” збоку керівництва ФССУ, відповідні звернення будуть скеровані до Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спільних представницьких органів, організацій роботодавців, сторін профспілок, Мінсоцполітики, Держпраці та Кабміну.
Нагадаємо, за даними Громради ФССУ, Саєнко незаконно звільнив з органів соцстраху 65% співробітників. 200 осіб вже оскаржили своє скорочення у суді.