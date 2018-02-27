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Питання незаконного звільнення працівників ФССУ мають заслухати у Мінсоцполітики

Питання незаконного звільнення працівників ФССУ мають заслухати у Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 7592 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. З питань незаконного звільнення співробітників Фонду соцстраху Громадська рада ФССУ ініціювала проведення круглого столу у Мінсоцполітики. Про це УНН повідомили у громраді.

“Громадською радою Фонду соціального страхування України було прийнято ініціативу про утворення робочої групи з числа членів Громадської ради Фонду та незаконно звільнених працівників громадських організацій профспілок.

Відповідно до ситуації, що склалась у Фонді, яка дестабілізує його роботу, нищить основні напрямки його діяльності, громадська рада Фонду вирішила ініціювати проведення "круглого столу" в Міністерстві соціальної політики України із залученням представників сторін до соціального діалогу”, — йдеться у прес-релізі громради за підсумками круглого столу з питань масових звільнень співробітників ФССУ.

У Раді додали, що “через пряме систематичне і злісне порушення законодавства” збоку керівництва ФССУ, відповідні звернення будуть скеровані до Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спільних представницьких органів, організацій роботодавців, сторін профспілок, Мінсоцполітики, Держпраці та Кабміну.

Нагадаємо, за даними Громради ФССУ, Саєнко незаконно звільнив з органів соцстраху 65% співробітників. 200 осіб вже оскаржили своє скорочення у суді.

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