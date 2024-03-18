Пытался убить пожилых супругов на Киевщине: нападавший задержан

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  105258 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  106678 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  114042 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  185389 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189328 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186931 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170278 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117681 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129538 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121784 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Пытался убить пожилых супругов на Киевщине: нападавший задержан

39-летний мужчина из Борисполя пытался убить пожилых супругов, нанеся им многочисленные ножевые ранения в их квартире в Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  9646 просмотра
Пытался убить пожилых супругов на Киевщине: нападавший задержан

Совет ассоциации Украина-ЕС соберется 20 марта: в фокусе - война рф против Украины и выполнение рекомендаций Еврокомиссии

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 20 марта, чтобы обсудить войну России против Украины, ее последствия, процесс интеграции Украины в ЕС и двусторонние отношения.

политика •   •  10431 просмотра
Совет ассоциации Украина-ЕС соберется 20 марта: в фокусе - война рф против Украины и выполнение рекомендаций Еврокомиссии

У врага почти все готово к проведению мобилизации на временно оккупированной территории - Федоров

россия планирует принудительно мобилизовать до 60 000 граждан Украины с оккупированных территорий Запорожской области после фиктивных выборов для усиления своих вооруженных сил.

Война •   •  12323 просмотра
У врага почти все готово к проведению мобилизации на временно оккупированной территории - Федоров

Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году

В 2024 году Экспортно-кредитное агентство застраховало кредиты и контракты украинских экспортеров на 310 млн грн.

Экономика •   •  9893 просмотра
Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году

Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об увеличении на 15 тысяч численности пограничной службы

Украинское правительство зарегистрировало в парламенте законопроект об увеличении общей численности Государственной пограничной службы на 15 000 человек с целью усиления охраны границы и обеспечения долгосрочной безопасности границы после войны.

Война •   •  11276 просмотра
Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об увеличении на 15 тысяч численности пограничной службы

В Грузии осудили проведение выборов рф в оккупированных грузинских регионах

Тбилиси осудил россию за незаконное проведение президентских выборов в оккупированных грузинских регионах и открытие там избирательных участков, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Новости Мира •   •  8708 просмотра
В Грузии осудили проведение выборов рф в оккупированных грузинских регионах

еОселя: за 2 месяца украинцы взяли 1821 кредит на сумму около 3 млрд гривен на приобретение дома

С момента запуска программы eHouse в Украине украинцы взяли 1 821 кредит на сумму около 3 миллиардов гривен на покупку квартир и частных домов.

Экономика •   •  9740 просмотра
еОселя: за 2 месяца украинцы взяли 1821 кредит на сумму около 3 млрд гривен на приобретение дома

Главы иностранных дел ЕС согласовали санкции из-за смерти Навального - СМИ

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против россии в связи со смертью заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Новости Мира •   •  7992 просмотра
Главы иностранных дел ЕС согласовали санкции из-за смерти Навального - СМИ

В Офисе Президента ответили на слова путина о "санитарной зоне"

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины, заявил, что идея путина о создании "буферной зоны" в Украине является четким признаком того, что война будет только обостряться.

Война •   •  10611 просмотра
В Офисе Президента ответили на слова путина о "санитарной зоне"

Оккупанты проходили к людям и заставляли голосовать: Федоров сделал заявление о "выборах" на ВОТ

На оккупированных россией территориях Украины не было легитимных выборов, оккупанты ходили по домам и заставляли людей голосовать за соответствующего кандидата, заявил глава Запорожской областной военной администрации.

Война •   •  10585 просмотра
Оккупанты проходили к людям и заставляли голосовать: Федоров сделал заявление о "выборах" на ВОТ