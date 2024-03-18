Пытался убить пожилых супругов на Киевщине: нападавший задержан

На Киевщине мужчина нанес множественные телесные повреждения соседям. 39-летний житель Борисполя нанес пожилым супругам многочисленные телесные ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, пишет УНН.

Правонарушитель ночью постучал в квартиру соседей, которые ему открыли дверь. Злоумышленник неожиданно начал наносить потерпевшим удары по телу колюще-режущим предметом, после чего ушел в свою квартиру, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что мужчине и жене вовремя оказана медицинская помощь и госпитализированы в местную больницу.

Правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины задержали нападавшего, поместили в изолятор временного содержания и по факту законченного покушения на убийство сообщили о подозрении злоумышленнику (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

Полиция задержала подозреваемого, который убил мужчину в Бучанском районе Киевской области и спрятал тело в окопе на бывших позициях российских оккупантов.