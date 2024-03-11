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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пытался потушить сухостой: на Житомирщине погиб мужчина

Пытался потушить сухостой: на Житомирщине погиб мужчина

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 08:16  •  10486 просмотра

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39-летний мужчина скончался от ожогов, полученных при попытке потушить пожар сухой травы на собственном дворе в селе Лиски Олевской общины Коростенского района Житомирской области.

В селе Лиски Олевской общины Коростенского района во время самостоятельного тушения сухой травы вокруг собственного подворья получил ожоги тела и погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

8 марта в 13:38 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Чижовка Звягельского района. Уже на месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что горит сухая растительность на площади до 2-х га. существовала угроза распространения огня на населенный пункт и лесопосадку. В течение полутора часов спасатели ликвидировали данное возгорание,

- говорится в сообщении.

Детали

В общем пожарные области ликвидировали 9 пожаров в природных экосистемах огнем пройдено около 9 га территории. К сожалению не обошлось без трагических последствий на одном из пожаров.

Около 12 часов в Службу спасения "101" поступило сообщение от полицейских, что в с. Лески Олевской общины Коростенского района во время самостоятельного тушения возгорания сухой травы вокруг своего двора получил ожоги тела и погиб 39-летний мужчина. Подразделения ДСНС на тушение данного пожара не привлекались,

- сообщили спасатели.

Спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время уборки приусадебных участков, не выжигать сухостой и не разводить костры в ветреную погоду. В случае возникновения каких-либо чрезвычайных событий или ситуаций срочно обращайтесь в Службу спасения по телефону "101".

Напомним

Возле озера Вырлица в Дарницком районе Киева возник пожар травы и камыша на площади 100 кв. м, который удалось локализовать благодаря усилиям спасателей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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