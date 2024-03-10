У Києві сталась пожежа поблизу озера Вирлиця - КМДА
Київ • УНН
Біля озера Вирлиця в Дарницькому районі Києва виникла пожежа трави та очерету на площі 100 кв. м, яку вдалося локалізувати завдяки зусиллям рятувальників.
У Києві сталась пожежа поблизу озера Вирлиця, що у дарницькому районі міста. про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
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За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, загоряння травʼяного настилу та очерету сталося на площі 100 метрів квадратних поблизу озера Вирлиця у Дарницькому районі
Наразі на місці працюють рятувальні служби, пожежу локалізовано.
Нагадаємо
Цього тижня, у Києві біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки" спалахнула велика пожежа трави та очерету. Її було локалізовано о 23:15 та ліквідовано - о 23:57.
Місцеві активісти підозрюють, що причиною пожежі став підпал.