В Киеве произошел пожар вблизи озера Вырлица - КГГА

В Киеве произошел пожар вблизи озера Вырлица, что в дарницком районе города. об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, возгорание травяного настила и камыша произошло на площади 100 квадратных метров вблизи озера Вырлица в Дарницком районе - резюмировали в КГГА.

Сейчас на месте работают спасательные службы, пожар локализован.

Напомним

На этой неделе, в Киеве возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша. Он был локализован в 23:15 и ликвидирован - в 23:57.

Местные активисты подозревают, что причиной пожара стал поджог.