В Киеве произошел пожар вблизи озера Вырлица - КГГА
Киев • УНН
Возле озера Вырлица в Дарницком районе Киева возник пожар травы и камыша на площади 100 кв. м, который удалось локализовать благодаря усилиям спасателей.
В Киеве произошел пожар вблизи озера Вырлица, что в дарницком районе города. об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
Детали
По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, возгорание травяного настила и камыша произошло на площади 100 квадратных метров вблизи озера Вырлица в Дарницком районе
Сейчас на месте работают спасательные службы, пожар локализован.
Напомним
На этой неделе, в Киеве возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша. Он был локализован в 23:15 и ликвидирован - в 23:57.
Местные активисты подозревают, что причиной пожара стал поджог.
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