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Пытались взорвать ветерана-правоохранителя: в Днепре СБУ предотвратила теракт

Пытались взорвать ветерана-правоохранителя: в Днепре СБУ предотвратила теракт

Киев  •  УНН

 • 8614 просмотра

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В Днепре СБУ задержала трех агентов вражеских спецслужб, которые пытались взорвать ветерана-правоохранителя. Злоумышленники установили самодельное взрывное устройство возле гаража жертвы, но были задержаны «на горячем».

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу вражеских спецслужб, которая по заказу рф пыталась взорвать в Днепре ветерана-правоохранителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Там рассказали, что для совершения преступления россияне привлекли трех агентов: 52-летнюю медсестру из Винницкой области, 26-летнего безработного харьковчанина и его 20-летнюю подругу. По данным следствия, их завербовали через Telegram-канал по поиску "быстрых заработков".

Украинского ветерана собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), которое жительница Винницкой области должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу. Контрразведка СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что пару российских агентов из Харькова задержали сразу после этого. По инструкциям врага они прибыли в Никополь Днепропетровской области, где забрали СВП из заранее подготовленного схрона.

Затем они приехали в Днепр и оставили взрывчатку в арендованной квартире. После этого оба агента вернулись в Харьков, чтобы "залечь на дно" и ожидать дальнейших указаний от куратора из РФ,

- сообщили в СБУ.

Там уточнили, что перед выездом пара спрятала ключи от квартиры на территории клумбы рядом с домом для агента из Винницкой области. По этой локации женщина забрала СВП и установила его возле гаража во дворе, где проживает ветеран-правоохранитель.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем 3-м задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

- добавили в спецслужбе.

Напомним

Накануне Центральный районный суд Николаева арестовал четырех несовершеннолетних подозреваемых в подготовке к теракту в Николаеве 14 февраля. Тогда в результате взрыва погибли 4 военнослужащих, 7 были ранены.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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