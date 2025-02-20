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Намагалися підірвати ветерана-правоохоронця: у Дніпрі СБУ запобігла теракту

Намагалися підірвати ветерана-правоохоронця: у Дніпрі СБУ запобігла теракту

Київ • УНН

 • 33536 перегляди

У Дніпрі СБУ затримала трьох агентів ворожих спецслужб, які намагалися підірвати ветерана-правоохоронця. Зловмисники встановили саморобний вибуховий пристрій біля гаража жертви, але були затримані "на гарячому".

Служба безпеки України затримала агентурну групу ворожих спецслужб, яка на замовлення рф намагалася підірвати у Дніпрі ветерана-правоохоронця. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

Деталі

Там розповіли, що для вчинення злочину росіяни залучили трьох агентів: 52-річну медсестру з Вінниччини, 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. За даними слідства, їх завербували через Telegram-канал з пошуку "швидких заробітків".

Українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), який жителька Вінниччини мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража. Контррозвідка СБУ затримала фігурантку "на гарячому", коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пару російських агентів із Харкова затримали одразу після цього. За інструкціями ворога вони прибули до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали СВП із заздалегідь підготовленого схрону.

Потім вони приїхали у Дніпро та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб "залягти на дно" та очікувати на подальші вказівки від куратора з рф,

- повідлмили в СБУ.

Там уточнили, що перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для агентки з Вінниччини. За цією локацією жінка забрала СВП і встановила його біля гаражу у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім 3-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

- додали у спецслужбі.

Нагадаємо

Напередодні Центральний районний суд Миколаєва арештував чотирьох неповнолітніх підозрюваних у підготовці до теракту у Миколаєві 14 лютого. Тоді внаслідок вибуху загинули 4 військовослужбовці, 7 було поранено.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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