"Пытались взорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции в Днепре": задержаны агенты фсб

Служба безопасности и Национальная полиция задержали агентов фсб, которые пытались взорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции в Днепре, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт на станции Укрзализныци в Днепре, который заказала фсб. По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) на пути, где стояла цистерна с горючим", - говорится в сообщении.

Также правоохранители, как отмечается, нейтрализовали взрывчатку, которую фигуранты планировали дистанционно активировать.

"Злоумышленниками оказалось двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, которые жили в гражданском браке. Пара искала "деньги на дозу" в тематических Телеграм-каналах, где и попала в поле зрения фсб. По инструкции оккупантов злоумышленники изготовили взрывное устройство в собственном доме. Для конспирации они приобрели компоненты для СВУ через Интернет, а их доставку заказывали на разные адреса", - рассказали в СБУ.

За сотрудничество с российской спецслужбой агенты надеялись получить денежные переводы из рф, но вместо этого, как отмечается, получили подозрение от следователей Службы безопасности.

Преступные действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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