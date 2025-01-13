"Пытались взорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции в Днепре": задержаны агенты фсб

ukenru
Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13:33 • 7940 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
09:00 • 62981 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 195401 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 266066 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 216716 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 275844 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 149187 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 128382 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 116084 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 97256 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии: анализ ISW

Новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии: анализ ISW

 • 107634 просмотра
Холодно и скользко: прогноз погоды на сегодня

Холодно и скользко: прогноз погоды на сегодня

 • 32964 просмотра
Агрессор потерял за сутки более 1500 военных и сотни единиц техники

Агрессор потерял за сутки более 1500 военных и сотни единиц техники

 • 70394 просмотра
рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

 • 32187 просмотра
В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

 • 39075 просмотра
публикации
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13:30 • 12624 просмотра
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 195401 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 266066 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 149012 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 275844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13:40 • 4178 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13:32 • 5357 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13:13 • 9159 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 122384 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 132782 просмотра
Актуальное
"Пытались взорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции в Днепре": задержаны агенты фсб

"Пытались взорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции в Днепре": задержаны агенты фсб

Киев  •  УНН

 • 11626 просмотра

Read in English

В Днепре задержаны двое наркозависимых, которые по заданию ФСБ пытались взорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции. Злоумышленники изготовили самодельное взрывное устройство, но были задержаны СБУ и полицией.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали агентов фсб, которые пытались взорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции в Днепре, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт на станции Укрзализныци в Днепре, который заказала фсб. По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) на пути, где стояла цистерна с горючим", - говорится в сообщении.

Также правоохранители, как отмечается, нейтрализовали взрывчатку, которую фигуранты планировали дистанционно активировать.

"Злоумышленниками оказалось двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, которые жили в гражданском браке. Пара искала "деньги на дозу" в тематических Телеграм-каналах, где и попала в поле зрения фсб. По инструкции оккупантов злоумышленники изготовили взрывное устройство в собственном доме. Для конспирации они приобрели компоненты для СВУ через Интернет, а их доставку заказывали на разные адреса", - рассказали в СБУ.

За сотрудничество с российской спецслужбой агенты надеялись получить денежные переводы из рф, но вместо этого, как отмечается, получили подозрение от следователей Службы безопасности.

Преступные действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила агента ГРУ, которая готовила новогоднюю атаку дронов на Киев13.01.25, 12:21 • 17572 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
dneprДнепр
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы