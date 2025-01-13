"Намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції у Дніпрі": затримано агентів фсб
Київ • УНН
У Дніпрі затримано двох наркозалежних, які за завданням ФСБ намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції. Зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій, але були затримані СБУ та поліцією.
Служба безпеки та Національна поліція затримали агентів фсб, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції у Дніпрі, повідомили у СБУ у понеділок, пише УНН.
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"Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли теракту на станції Укрзалізниці у Дніпрі, який замовила фсб. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на колію, де стояла цистерна з пальним", - ідеться у повідомленні.
Також правоохоронці, як зазначається, нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати.
"Зловмисниками виявилося двоє наркозалежних із Дніпра віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі. Пара шукала "гроші на дозу" у тематичних Телеграм-каналах, де і потрапила у поле зору фсб. За інструкцією окупантів зловмисники виготовили вибуховий пристрій у власній оселі. Для конспірації вони придбали компоненти для СВП через Інтернет, а їхню доставку замовляли на різні адреси", - розповіли у СБУ.
За співпрацю з російською спецслужбою агенти сподівалися отримати грошові перекази з рф, але замість цього, як зазначається, одержали підозру від слідчих Служби безпеки.
Злочинні дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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