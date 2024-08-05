Киев • УНН
Пограничники задержали группу мужчин, которые пытались нелегально выехать из Украины через реку Тиса. Нарушители заплатили переправщикам около 3,5 тысяч долларов за попытку незаконного пересечения границы.
В ночь на 5 августа, пограничный патруль от отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда разоблачил группу мужчин, которые пытались переплыть Тису, чтобы незаконно выехать из Украины. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что шестерых мужчин задержали за 200 метров до границы Пытаясь избежать ответственности за совершенное правонарушение, а также встречи с охранниками госграницы, мужчины попытались убежать.
Чтобы прекратить правонарушение военнослужащие осуществили предупредительные выстрелы, в результате чего беглецы были остановлены,
Організував схему для ухилянтів: у Києві затримали чоловіка, який незаконно переправляв військовозобов'язаних за кордон 17 июля 2024, 11:22 • 27287 просмотров
Как выяснили, пограничники мужчины сознательно согласились на предложение дельцов пересечь границу именно таким образом. Некоторые из нарушителей успели отдать переправщикам почти по 3,5 тысячи долларов.
Сейчас круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин, устанавливается.
Напомним
В Киевской области женщине сообщили о подозрении за схему с фиктивным браком для мужчин для содействия незаконному пересечению границы уклонистами за 5 тысяч долларов.