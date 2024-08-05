В ночь на 5 августа, пограничный патруль от отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда разоблачил группу мужчин, которые пытались переплыть Тису, чтобы незаконно выехать из Украины. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что шестерых мужчин задержали за 200 метров до границы Пытаясь избежать ответственности за совершенное правонарушение, а также встречи с охранниками госграницы, мужчины попытались убежать.

Чтобы прекратить правонарушение военнослужащие осуществили предупредительные выстрелы, в результате чего беглецы были остановлены,

Організував схему для ухилянтів: у Києві затримали чоловіка, який незаконно переправляв військовозобов'язаних за кордон

- подытожили в ГПСУ.

Как выяснили, пограничники мужчины сознательно согласились на предложение дельцов пересечь границу именно таким образом. Некоторые из нарушителей успели отдать переправщикам почти по 3,5 тысячи долларов.

Сейчас круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин, устанавливается.

Напомним

В Киевской области женщине сообщили о подозрении за схему с фиктивным браком для мужчин для содействия незаконному пересечению границы уклонистами за 5 тысяч долларов.